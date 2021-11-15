Коммунальщики приводят в порядок улицы Саранска

В Саранске работники коммунальных служб приступили к активным работам по приведению в порядок городских улиц. О ходе работ по благоустройству городских территорий сообщил глава администрации Саранска Игорь Асабин в своем телеграм-канале.

За прошедший день на улице Косарева коммунальные службы провели комплексную уборку: сотрудники занимались сбором мусора и граблением зеленых зон. Кроме того, на таких оживленных городских артериях, как улицы Московская, Старопосадская и проспект 60 лет Октября, рабочие приступили к ремонту и очистке придорожных турникетов.

"Сотрудники муниципальных предприятий отмывают остановочные павильоны от стрит-арта и частных объявлений по улицам Полежаева и Коваленко", – рассказал Игорь Асабин, описывая масштаб проводимых работ.

Также на улице Старопосадской были установлены новые урны для сбора мусора. По ночам в городе ведутся работы по ремонту и приведению в порядок дорожной сети Саранска.