В Саранске дан старт масштабной акции "Чистый город"

В столице Республики Мордовия городе Саранске стартовала ежегодная акция "Чистый город". К наведению порядка на улицах наряду с коммунальными службами присоединяются сотрудники администраций, организаций и предприятий региона.

Субботники в рамках акции проходят не только в Саранске, но и во всех районах Мордовии. Сегодня к уборке территорий подключились школьники, студенты, учителя, медицинские работники и волонтеры. Администрация города призывает всех неравнодушных жителей и гостей республики участвовать в акции "Чистый город", выходя на уборку в любое свободное время.

"Приглашаем всех граждан и гостей нашего города не оставаться в стороне и принять участие в акции "Чистый город", - обращаются сотрудники саранской администрации.