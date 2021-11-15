Военный эксперт: Сбитые в Мордовии украинские дроны могли лететь в Казань

Возможной целью беспилотников Вооруженных сил Украины, впервые сбитых в небе над Республикой Мордовия, были военные объекты, расположенные в городе Казань. Такое мнение высказал ветеран военной разведки, Герой России, полковник Рустем Клупов в комментарии для URA.RU.

"Если прочертить прямую линию от Украины через Мордовию, то дорога ведет в Казань. Столица Татарстана является одним из центров военной промышленности", - пояснил эксперт.

По словам Клупова, в ближайшее время, например, через год, дальность полета украинских дронов достигнет 1,5 тысячи километров, что позволит им долетать до отдаленных от Украины регионов России. "Могу уверенно сказать, что через год они будут долетать и до Челябинска, и до Урала в целом, и до сердца нашей военной промышленности. Поэтому решать вопрос с Украиной надо срочно, жестко и качественно", - предупредил полковник.

Напомним, что Украина впервые атаковала территорию Мордовии беспилотниками в ночь на 11 апреля. Как сообщил глава республики Артем Здунов, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Информация о пострадавших не поступала.