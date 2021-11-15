ГИБДД Мордовии призывает родителей не доверять детям управление мототехникой

Госавтоинспекция Республики Мордовия обращается к родителям с настоятельной просьбой не доверять управление мототехникой несовершеннолетним детям. С наступлением теплого времени года на дорогах региона снова появляются водители скутеров, мопедов и мотоциклов. Зачастую ими становятся подростки и молодые люди, которые не имеют водительского удостоверения соответствующей категории, не знают элементарных Правил дорожного движения и не могут адекватно ориентироваться в сложных дорожных ситуациях.

Так, в поселке Атюрьево 20-летний молодой человек, не имея водительских прав, управлял незарегистрированным мотоциклом "ИЖ Планета-5" и попытался скрыться от инспекторов ГИБДД. В отношении нарушителя были составлены шесть административных протоколов, включая невыполнение требования об остановке, управление без прав, отсутствие ОСАГО и другие нарушения.

Еще более трагический случай произошел в Чамзинском районе, где 15-летний подросток, двигаясь на мотоцикле "Racer", совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадали как пешеход, так и сам несовершеннолетний водитель – обоим потребовалась госпитализация с тяжелыми травмами.

ГИБДД Мордовии напоминает, что для управления скутером или мопедом необходимо водительское удостоверение категории "М", которое можно получить по достижении 16 лет после обучения в автошколе и сдачи экзамена. За управление транспортным средством без прав предусмотрены серьезные штрафы от 5000 до 15000 рублей. Кроме того, в отношении несовершеннолетних нарушителей составляются протоколы для передачи в Комиссию по делам несовершеннолетних. Сами транспортные средства при помощи эвакуатора помещаются на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция также обращает внимание водителей мототранспорта на необходимость соблюдения ПДД, использования мотошлемов и экипировки, а также скоростного режима и правил маневрирования.