В Мордовии администрация выплатит 40 тысяч ребенку, которого укусила бездомная собака

В Краснослободском районе Мордовии по иску прокуратуры взыскана компенсация в размере 40 тысяч рублей в пользу ребенка, пострадавшего от укуса бездомной собаки.

Инцидент произошел в феврале 2024 года в селе Плужное. 8-летний мальчик подвергся нападению собаки без владельца и получил рваную рану лица. Данная ситуация стала возможной из-за ненадлежащей организации администрацией Краснослободского муниципального района работы по отлову безнадзорных животных.

По закону обязанность по организации отлова животных без владельцев возложена на органы местного самоуправления. Однако районная администрация не обеспечила должным образом эту работу, что привело к нападению собаки на ребенка.

После обращения матери пострадавшего мальчика прокуратура Краснослободского района провела проверку и направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, причиненного укусом собаки, с администрации района.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал районную администрацию выплатить ребенку 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.