Следователи выясняют причины взрыва в жилом доме в Саранске

В столице Мордовии 14 апреля произошел инцидент, связанный с пожаром и взрывом в жилом доме. Как сообщает республиканское МВД, информация о возгорании в квартире на бульваре Эрьзи в Саранске поступила в дежурную часть в 20:06.

По прибытии на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в результате пожара в жилище произошел взрыв. На данный момент назначена пожарно-техническая экспертиза для выяснения причин и обстоятельств инцидента.

"В настоящий момент назначена пожарно-техническая экспертиза. По факту умышленного повреждения имущества проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - подчеркнули в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

Правоохранительные органы проводят комплекс необходимых мероприятий для установления причин возгорания и последовавшего за ним взрыва.