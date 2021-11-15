В столице Мордовии обнаружили бешеную норку

В Саранске зафиксирован очередной случай бешенства среди домашних животных. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, смертельное вирусное заболевание было выявлено у домашней норки.

Согласно данным ведомства, это уже второй зарегистрированный очаг бешенства в столице региона с начала 2024 года и шестой по счету в Мордовии. Эксперты напоминают, что бешенство представляет серьезную опасность как для животных, так и для человека, вызывая необратимые последствия при отсутствии своевременного лечения.

Бешенство является тяжелым инфекционным заболеванием с высокой степенью летальности. Единственным способом предотвратить заражение является своевременная вакцинация домашних питомцев от этой болезни.