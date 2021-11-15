Смертельное ДТП в Темниковском районе: водитель "Шевроле" погиб при опрокидывании

Страшная авария с летальным исходом произошла 15 апреля на автодороге в Темниковском районе Мордовии. По информации республиканской Госавтоинспекции, около 19:53 на 3-м километре трассы "п. Стеклянный – КПП №1 ЗАТО г. Саров" произошло опрокидывание легкового автомобиля.

Как стало известно, 32-летний водитель автомашины "Шевроле Лачетти" не справился с управлением, по предварительным данным, из-за неправильно выбранной скорости движения, не соответствующей конкретным дорожным условиям. В результате автомобиль съехал в левый по ходу движения придорожный кювет и перевернулся.

К сожалению, в этом дорожно-транспортном происшествии не обошлось без человеческих жертв. Водитель "Шевроле" получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии. Тело погибшего было направлено в морг для проведения необходимых судебно-медицинских экспертиз.

По факту гибели водителя правоохранительными органами проводится проверка, в рамках которой предстоит тщательно изучить все обстоятельства и причины произошедшей трагедии на дороге.