Водитель съехал в кювет на трассе М-5 в Мордовии и попал в больницу

Серьезная авария произошла 15 апреля на 90-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Краснослободском районе Республики Мордовия. Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, примерно в 21:20 водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет.

За рулем Toyota Camry находился 56-летний мужчина с внушительным 19-летним стажем вождения. По предварительным данным, он был трезв в момент аварии, однако не обеспечил должный контроль за движением транспортного средства.

В результате произошедшего съезда в левый придорожный кювет водитель получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь, после чего его госпитализировали в Краснослободскую центральную районную больницу.

Выяснилось, что в текущем году виновник ДТП уже три раза привлекался к административной ответственности за превышение установленного скоростного режима. Возможно, привычка двигаться на повышенной скорости и на этот раз сыграла негативную роль, не позволив своевременно отреагировать на изменение дорожной ситуации.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины.