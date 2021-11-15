В Саранске вновь открывается движение по низководному мосту через Инсар

Движение транспорта по низководному мосту через реку Инсар на улице Рабочей в Саранске будет возобновлено с 8:00 17 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.

Ограничение проезда по данному мостовому сооружению вводилось ранее из-за интенсивного таяния снега и связанного с этим повышения уровня воды в реке Инсар. Однако, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, паводковая ситуация в городском округе нормализовалась, и показатели уровня воды в настоящее время соответствуют нормам.

"В Саранске 17 апреля с 8:00 будет возобновлено движение по низководному мосту через реку Инсар на улице Рабочей", - проинформировал Игорь Асабин.

Мэр также отметил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с резким повышением уровня воды, движение по мосту будет оперативно закрыто, о чем жители заблаговременно получат предупреждение.

В преддверии открытия проезда сотрудники муниципального предприятия провели восстановительные работы, вернув на место барьерные ограждения. До 8:00 17 апреля дорожные службы уберут блоки и снимут временные знаки, ограничивающие движение транспорта.