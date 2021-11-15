В Саранске стартовала масштабная реконструкция изношенных канализационных сетей

В столице Республики Мордовия начались масштабные работы по реконструкции канализационных сетей. Подрядная организация уже приступила к реализации первого этапа проекта, предусматривающего строительство нового канализационного коллектора протяженностью 650 погонных метров на улице Серова.

Следующим шагом станет возведение канализационных сетей на улице Республиканской. Кроме того, на данном участке от улицы Серова до Новой запланирована замена сетей водоснабжения.

На третьем этапе реконструкции будет проложена канализация на улице Республиканской, на отрезке от Новопосадской до Гагарина.

Завершение всего комплекса работ намечено на декабрь 2024 года. Реализация масштабного проекта позволит повысить надежность и эффективность системы водоотведения в Саранске, улучшив тем самым экологическую обстановку и обеспечив более комфортные условия проживания для горожан.

Для строительства новых канализационных коллекторов будут применяться современные технологии и материалы, в частности, полимерные трубы, отличающиеся высокими прочностными характеристиками, долговечностью и устойчивостью к агрессивным средам.

Реконструкция ветхих сетей водоотведения в Саранске реализуется по поручению руководства Республики Мордовия при финансовой поддержке Министерства строительства и ЖКХ России. Общий объем инвестиций в проект превышает 1,5 млрд рублей.