В Мордовии задержаны подростки, планировавшие присоединиться к украинским военным

Управление ФСБ России по Республике Мордовия задержало двух 19-летних местных жителей, планировавших выехать на Украину транзитом через третью страну для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил.

Установлено, что жители Саранска установили связь с представителем украинского военизированного формирования, признанного в РФ террористическим, чтобы вступить в его ряды. По заданию "куратора" они провели фото- и видеосъемку стратегических объектов Саранска для потенциальных террористических целей.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по статье о участии в деятельности террористической организации. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие для вскрытия механизма их преступной деятельности.