Сироту с ребенком годами не обеспечивали квартирой в Мордовии, проверку контролирует Бастрыкин

В Следственный комитет России обратилась 23-летняя сирота из Мордовии, которая длительное время состоит на учете как нуждающаяся в обеспечении жилым помещением. Однако ее право на жилье до сих пор не реализовано, равно как и право на получение жилищного сертификата.

Из-за этого девушке с ребенком приходится снимать квартиру за свой счет. По данному факту следственными органами республики организована процессуальная проверка.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате и поручил руководителю регионального управления представить доклад о ее результатах.