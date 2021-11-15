Вице-премьер Мордовии раскритиковал затягивание ямочного ремонта в Саранске

Заместитель председателя правительства Республики Мордовия Батыр Эмеев проинспектировал ход ямочного ремонта в Саранске и остался недоволен отсутствием системного подхода у подрядчика. В этом году ремонт проводится на 85 дорогах общей площадью 16 тысяч кв.м.

"Подрядчик работает бессистемно - начинает ремонт на одной улице, не доводит до конца, переходит на другую, потом возвращается. Из-за этого процесс затягивается на всех участках", - заявил Эмеев после осмотра ремонта на улицах Васенко, Пролетарской и Осипенко.

Он сообщил, что по поручению главы региона для оценки качества работ будут приглашены эксперты "Росдортехнологии" - подведомственного учреждения Минтранса РФ. Результаты проверки будут представлены общественности.