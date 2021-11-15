Дачные автобусные маршруты запускают в Мордовии: первый стартует 20 апреля

В Мордовии в 2024 году запускают восемь дачных автобусных маршрутов. Первый из них, Саранск - Ключарево, начнет курсировать уже в эти выходные, 20 апреля.

Автобусы будут отправляться с остановки "Дачная" по средам, субботам и воскресеньям. Стоимость проезда составит 40 рублей.

Остальные семь маршрутов откроются 27 апреля: Саранск (Приборостроительный завод) – Лыковщина, Саранск (ж/д вокзал) – Булгаково, Саранск (м-н Северный) – Болотниково, Саранск (ост. Дачная) – Перхляй, Саранск (м-н Северный) – Кадышево, Саранск (Автовокзал) – Рузаевка (Автостанция), Саранск (ост. Дачная) – Кр. Рудня.