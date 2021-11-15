В Мордовии из-за паводка подтоплено 6 мостов и 6 участков дорог

По данным МЧС Мордовии, по состоянию на 12:00 17 апреля в республике в результате паводка остаются затопленными 6 низководных мостов и 6 участков автомобильных дорог.

Подтопленные мосты расположены в Ковылкинском (2 моста в Васильевке и Красной Пресне), Ромодановском (1 мост в Заречном), Зубово-Полянском (1 мост в Вадовских Селищах), Краснослободском (1 мост в Русском Маскино) и Темниковском (1 мост в Пурдошках) районах.

Участки подтопленных дорог находятся в Краснослободском районе (села Лаушки и Грачевник) и Темниковском районе (села Пурдошки, Андреевка, Старое Авкиманово и Песочное Канаково).

МЧС напоминает, что при необходимости следует обращаться по телефонам "01" (со стационарных) или "112" (с мобильных).