В Мордовии новым министром спорта назначен 29-летний Никита Ларьков

Главой Мордовии Артемом Здуновым назначен новый министр спорта республики - Никита Ларьков. Соответствующее кадровое решение озвучено в Telegram-канале руководителя региона.

"Новое кадровое решение в Правительстве республики - Министром спорта назначен Никита Ларьков. Он работал заместителем министра спорта и молодежной политики Мордовии, руководил секретариатом председателя правительства. Несмотря на молодость, имеет серьезный управленческий опыт", - сообщил Здунов.

В числе приоритетных задач в сфере физической культуры и спорта глава региона назвал эффективное использование спортивной инфраструктуры, поддержание ее в надлежащем состоянии и максимальную загрузку спортобъектов. Здунов также отметил важность развития массового спорта в соответствии с установками президента страны.