Прокурор Мордовии представил нового руководителя Краснослободской прокуратуры

В ходе рабочего визита прокурора Республики Мордовия Сергея Лапина в Краснослободский район произошло важное кадровое назначение. Главе надзорного ведомства был представлен новый руководитель районной прокуратуры – Олег Ионкин. На этот пост 39-летний юрист назначен после успешного руководства прокуратурой Атяшевского района. Сергей Лапин пожелал Олегу Ионкину продуктивной работы и конструктивного взаимодействия с коллегами.

Визит прокурора республики в Краснослободск также ознаменовался выездным заседанием межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции. В мероприятии приняли участие главы силовых структур региона: начальник УФСБ России по Республике Мордовия Дмитрий Лукьянов, министр МВД по РМ Юрий Поляков, сотрудники УЭБиПК МВД, районные прокуроры и руководители отделов полиции.

Открывая заседание, Сергей Лапин подчеркнул, что борьба с коррупционными преступлениями остается приоритетным направлением для всего правоохранительного блока республики. При этом прокурор обратил внимание на недостатки в работе некоторых районных подразделений, где результаты выявления коррупционных правонарушений оставляют желать лучшего или вовсе отсутствуют.