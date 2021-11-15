Новые универсальные подогреватели пополнили парк спецтехники аэропорта Мордовии

Международный аэропорт столицы Мордовии продолжает обновлять парк специализированной техники, используемой для обслуживания воздушных судов. Как сообщили в пресс-службе аэровокзала, среди новых приобретений – универсальные моторные подогреватели УМП-32 на базе автомобильного шасси УАЗ.

Производителем данной спецтехники выступило АО "Завод специальной техники" из города Мценска. Универсальные моторные подогреватели предназначены для решения широкого круга задач по обеспечению технологических процессов наземного обслуживания самолетов.

Основные функции новых УМП-32 включают обогрев салонов воздушных судов через систему кондиционирования или открытым способом, обогрев авиадвигателей, а также тепловое обеспечение различных технологических процессов наземных служб аэропорта. Кроме того, данное оборудование может использоваться для холодной продувки сжатым воздухом.