В Мордовии раскритиковали некачественный ремонт дорог в Саранске

Ситуация с ремонтными работами на дорогах Саранска и других населенных пунктов Мордовии вызвала серьезную озабоченность у республиканских властей. Эта тема стала предметом оживленного обсуждения на рабочем заседании в Доме Республики.

Вице-премьер регионального правительства Батыр Эмеев, проинспектировав состояние дорожного полотна, выразил недовольство качеством выполненных работ и наличием незавершенных участков. По его словам, объяснения подрядчиков о неких особых технологиях ремонта не выдерживают критики.

Для объективной оценки применяемых методов в ближайшее время в Мордовию прибудут квалифицированные специалисты. Между тем в мэрии Саранска подчеркнули, что оплата за выполненные работы подрядчикам пока не производилась.

Глава Республики Мордовия Артем Здунов высказался по этой проблеме предельно жестко. Он предупредил подрядные организации, что в случае срыва сроков или некачественного ремонта дорог материалы будут переданы в прокуратуру. "Происходит настоящее безобразие!", - возмутился руководитель региона.

Здунов также заявил о своем намерении лично оценить ситуацию после объезда городских территорий, где ведутся ремонтные работы.