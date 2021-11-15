Соцсети: в Саранске воспитатели не вызвали скорую 6-летней девочке, сломавшей руку в детсаду

Жительница Саранска обвинила воспитателей одного из городских детских садов в халатном отношении к ребенку после того, как 6-летняя девочка получила серьезную травму руки. Свое возмущение горожанка выразила в социальных сетях.

По словам женщины, на прошлой неделе малышка упала с кровати во время тихого часа и сломала руку, причем перелом оказался открытым и со смещением костей. Однако воспитатели не только не вызвали скорую помощь, но даже ограничились лишь СМС-сообщением для матери с просьбой забрать ребенка.

"Реакции из детсада нет. Это вопиющий случай! Сейчас девочка с мамой находятся в больнице, малышке предстоят две сложные операции", - посетовала автор поста, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшей и призвав родителей хорошо подумать, прежде чем отдавать детей в этот садик.

Случай вызвал широкий резонанс среди саранских пользователей соцсетей. Одни полностью осудили бездействие воспитателей, указав, что при травме ребенка необходимо незамедлительно вызывать скорую. Другие заметили, что детей в таком возрасте сложно всегда уберечь от падений, но извинения за халатность это не отменяет.