Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП на трассе Саранск — Ульяновск

Ночное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, произошло в минувший понедельник на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск. Инцидент вновь привлек внимание к печальной репутации этой автодороги.

Около 21:40 на 109-м километре пути у пассажирского транспортного средства лопнуло правое колесо. 38-летний водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет, где опрокинулся на бок.

По информации ульяновской Госавтоинспекции, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека: юный хоккеист 2014 года рождения и двое взрослых мужчин 1984 и 1987 годов рождения. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего инцидента с целью установления всех деталей и обстоятельств аварии.