Открыта продажа билетов на первый международный рейс из Саранска в Анталью

Жители Мордовии получили возможность забронировать билеты на первый международный авиарейс из Саранска в турецкий курортный город Анталья. Об этом проинформировал Государственный комитет Республики Мордовия по транспорту.

По сообщениям ведомства, перелеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings на современных отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на перевозку до 100 пассажиров.

Программа авиасообщения между столицей Мордовии и популярным турецким курортом запланирована с 28 мая по 23 октября текущего года. Рейсы будут выполняться с периодичностью один раз в десять дней.