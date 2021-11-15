В Саранске требуют от подрядчика отремонтировать разбитую дорогу на Николаева

Жители Саранска обеспокоены неудовлетворительным состоянием дорожного полотна на улице Николаева и интересуются, когда здесь будет произведен ямочный ремонт. Одна из горожанок оставила соответствующий запрос в местном сообществе.

По ее словам, в прошлом году муниципальные власти обещали отремонтировать этот участок дороги, разбитый большегрузным транспортом во время реконструкции канализационных сетей. Жительница не знает, к кому обратиться, чтобы ускорить проведение ремонтных работ.

В мэрии оперативно отреагировали на запрос и сообщили, что направили официальное письмо подрядной организации ООО "РГ стройгрупп" с требованием выполнить гарантийный ямочный ремонт асфальта на улицах Николаева и Островского в рамках ранее заключенного муниципального контракта.