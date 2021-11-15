Пустые "гробы" у берега: в Саранске вывезли таинственные ящики с озера Лесного

В Саранске утилизировали деревянные ящики, напоминавшие гробы, которые были обнаружены на льду озера Лесного. Об этом сообщили в дирекции коммунального хозяйства и благоустройства города.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором были запечатлены два гроба, вмерзшие в лед у берега озера. Местные жители предположили, что они могли приплыть с размытого паводком кладбища.

"На льду водоема Лесное озеро в Саранске действительно были найдены деревянные ящики, формой напоминающие гробы. Сотрудники полиции, обследовав их и прилегающую территорию, сообщили, что ящики оказались пустыми и не представляли опасности для окружающих", - говорится в заявлении дирекции.

Как уточнили в ведомстве, впоследствии работники муниципального предприятия произвели утилизацию этих ящиков. Откуда они взялись, неизвестно. При этом ближайшее к озеру кладбище находится ниже по течению, поэтому ящики не могли приплыть оттуда. Не исключено, что их мог выбросить кто-то из местных жителей.