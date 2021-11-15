В Мордовии началась масштабная обработка от клещей парков, скверов и детских лагерей

В Республике Мордовия стартовали мероприятия по обработке территорий от клещей. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, акарицидная обработка началась в парках, скверах, а также на территориях пришкольных и загородных оздоровительных лагерей и санаториев.

На данный момент обработка от клещей уже проведена на площади 15,6 га. В общей сложности специалистам предстоит охватить акарицидными средствами 325 га открытых территорий.

В Роспотребнадзоре отмечают, что противоклещевые обработки проходят с обязательным контролем эффективности применяемых мер. Это необходимо для обеспечения безопасности отдыхающих и населения.