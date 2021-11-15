В Саранске официально объявили о завершении отопительного сезона

В столице Мордовии 22 апреля официально дали старт завершению отопительного сезона. При этом прекращение подачи тепла в многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы будет происходить поэтапно.

Как напомнили в городской администрации, в домах, оборудованных крышными котельными, сроки отключения отопления определяются самими жильцами по их собственному решению.

Стоит отметить, что завершение отопительного периода в Саранске традиционно приурочено к установлению среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов в течение 5 суток подряд. Данное условие в нынешнем году было выполнено в конце минувшей недели.