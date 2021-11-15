За неделю бригады скорой помощи в Мордовии совершили более 2200 выездов

За период с 15 по 21 апреля 2024 года бригады Станции скорой медицинской помощи в Мордовии совершили 2265 выездов. Как сообщает республиканское ГБУЗ "ССМП", из общего числа вызовов в 225 случаях требовалось оказание помощи детям, а в 160 - пострадавшим от различных травм.

По информации медучреждения, 9 раз за указанную неделю экипажи скорой выезжали на места дорожно-транспортных происшествий для оказания помощи пострадавшим. Еще один вызов поступил в связи с пожаром.

Кроме того, 131 обращение в скорую было связано с необходимостью оказания медицинской помощи заболевшим гриппом и ОРВИ.