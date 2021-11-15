В Саранске пожаловались на парковку городского автовокзала

В Саранске местные жители выразили недовольство по поводу перекрытия платной парковки для пешеходов у автовокзала. По их мнению, это создает лишние неудобства для горожан. Соответствующие жалобы появляются в социальных сетях.

"Даже платную парковку перекрывают, не давая людям по ней ходить. Непонятно, откуда на автовокзале такое негативное отношение к горожанам? Вместо того, чтобы сделать вокзал удобным, предпринимаются попытки всячески препятствовать передвижению людей. В итоге парковка не функционирует, а люди все равно вынуждены идти вдоль отбойника. Было бы логичнее открыть парковку и пропускать автомобили с пассажирами, а не заставлять всех парковаться наверху и идти по проезжей части", - возмущается автор одной из публикаций.

Другие жители столицы Мордовии также критически высказались по этому поводу. Горожане рассказывают, что охранники не пускают пешеходов даже после отъезда всех автобусов.

Кроме того, саранчане жалуются на аналогичные проблемы в других городских локациях: нерабочие туалеты, закрытые входы в здания, нефункционирующие парковки и кассы. По их словам, везде налицо формальный подход - объекты как будто есть, но на деле ими нельзя воспользоваться.