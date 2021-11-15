Перед Пасхой в центре Саранска ограничат движение для проведения сельхозярмарки

Накануне Пасхи, 28 апреля, в Саранске пройдет традиционная предпраздничная ярмарка. Как сообщает городская администрация, свои товары на торговых площадках представят пищевые и перерабатывающие предприятия Республики Мордовия.

Ярмарочные ряды развернутся по следующим адресам: улица Ботевградская (от Полежаева до Васенко), проспект 60 лет Октября (от Веселовского до бульвара Веденяпиных), улица Ульянова (от Энгельса до М. Расковой), проспект 70 лет Октября (от Косарева до Севастопольской).

Посетители смогут приобрести продукцию мордовских производителей с 7 до 13 часов.

В связи с проведением ярмарки на обозначенных участках будут введены временные ограничения. С 18:00 27 апреля до 05:00 28 апреля будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. А с 05:00 до 14:00 28 апреля также ограничат движение и исключат возможность остановки и парковки, за исключением автомобилей, задействованных в организации самой ярмарки.