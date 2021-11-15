Фонтанный сезон в Саранске начнется 1 мая 2024 глда

Глава столицы Республики Мордовия Игорь Асабин обратился к горожанам и гостям Саранска с приглашением принять участие в праздновании Первомая – Дня весны и труда. В этот день Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина откроет свои двери для посетителей, ознаменовав начало весенне-летнего сезона 2024 года. Кроме того, в Саранске будут запущены городские фонтаны, украшающие улицы и скверы столицы Мордовии.

В течение зимних месяцев фонтанные комплексы находились в законсервированном состоянии. Перед наступлением холодов их системы были полностью обезвожены, а часть оборудования демонтирована для предотвращения повреждений. С наступлением апреля городские службы приступили к расконсервации фонтанов, подготавливая их к началу работы в новом сезоне.