ГИБДД выявила серьезные нарушения при содержании дорог в Саранске

Сотрудники дорожной инспекции Управления ГИБДД МВД по Республике Мордовия провели проверку состояния дорожной инфраструктуры в столице региона. Согласно сообщению ведомства, в ходе осмотра участка улицы Рабочей, в районе дома № 36, были обнаружены повреждения дорожного покрытия, превышающие допустимые нормы ГОСТа. Зафиксированные размеры повреждения составили 260 см в длину, 140 см в ширину (общая площадь - 3,64 кв.м) и глубину 6 см.

На данном участке отсутствовала предусмотренная проектом организации дорожного движения разметка и знаки, такие как "Въезд запрещен", "Объезд препятствия справа" и "Препятствие", что создавало существенные риски для безопасности граждан.

По результатам проверки в отношении руководителя Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации Саранска было возбуждено административное дело по статье 12.34 КоАП РФ, материалы которого направлены на рассмотрение в суд.