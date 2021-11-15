Из Саранска могут открыть прямые рейсы в Беларусь

В ближайшей перспективе жители и гости Саранска могут получить возможность совершать прямые авиарейсы в Республику Беларусь. По словам руководителя Государственного комитета Республики Мордовия по транспорту Валерия Кандрина, в настоящее время ведутся переговоры об открытии такого направления.

Важно отметить, что международный воздушный пункт пропуска через государственную границу России в аэропорту Саранска функционирует в круглосуточном режиме. Начиная с 28 мая 2024 года, запланировано начало выполнения рейсов в Турцию с периодичностью один раз в десять дней вплоть до осени.

"Полетная программа рассчитана до осени, фактически это будет один раз в десять дней", - пояснил Валерий Кандрин в ходе прямого эфира.

Помимо этого, особое внимание уделяется развитию внутренних авиаперевозок. Так, 5 мая состоится первый рейс из Саранска в Махачкалу.

"На сегодняшний день количество перевезенных пассажиров выросло на 30 процентов, и мы уже превысили показатели, достигнутые во время чемпионата мира по футболу. Тогда для аэропорта Саранск 110 тысяч пассажиров в год считалось рекордной цифрой. Сейчас мы спокойно перешагиваем этот рубеж", - отметил глава Госкомитета.