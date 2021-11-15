Возле драмтеатра в Саранске временно запретят парковку 25–26 апреля

В столице Республики Мордовия с 20:00 25 апреля до 15:00 26 апреля будет введен запрет на стоянку и остановку автотранспорта на парковочной площадке, расположенной вблизи здания Государственного русского драматического театра по адресу: улица Советская, дом 60.

Как пояснили в администрации городского округа Саранск, данные ограничения связаны с подготовкой и проведением торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня Весны и Труда. Запрет не распространяется на транспортные средства, задействованные в организации и обслуживании данного мероприятия, а также спецтехнику коммунальных и аварийных служб.