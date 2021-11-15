Лесные пожарные Мордовии не допустили распространения возгорания на 3 гектарах травы

В ночное время совместными усилиями сотрудников Лесопожарного центра Республики Мордовия и Саранского территориального лесничества удалось ликвидировать возгорание сухой растительности в Лямбирском районе. Благодаря оперативным действиям распространение огня на территории лесного фонда было предотвращено. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 3 гектаров. На момент тушения расстояние до земель лесного фонда не превышало 20 метров!

Напомним, что на территории республики с 8 апреля объявлен пожароопасный сезон в лесах. В настоящее время в регионе сохраняется 3-й класс пожарной опасности. Властями настоятельно рекомендуется соблюдать правила противопожарной безопасности: не бросать непогашенные спички и окурки, не разводить открытый огонь, не сжигать траву и мусор!

При обнаружении лесных пожаров следует незамедлительно сообщать о них в Региональную диспетчерскую службу по телефону: 8(8342) 23-41-50, Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 или на прямую линию лесной охраны Рослесхоза 8-800-100-94-00.