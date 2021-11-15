Электромонтер из Мордовии осужден за хранение 11 граммов марихуаны в бане

В Саранске вынесен приговор в отношении 58-летнего местного жителя, признанного виновным в незаконном хранении наркотических средств. Собранные органами дознания отдела полиции № 1 УМВД России по городскому округу Саранск доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного вердикта.

Согласно материалам дела, в феврале текущего года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия получили оперативные сведения о возможном хранении запрещенных веществ электромонтером одного из предприятий региона. В ходе обследования жилого дома и бани, принадлежащих фигуранту, полицейские обнаружили стеклянную банку с марихуаной массой более 11 граммов, а также самодельное приспособление для курения в виде пластиковой бутылки.

Как пояснил задержанный, осенью прошлого года он собрал наркосодержащее растение на заброшенном поле, после чего высушил, измельчил и стал хранить с целью личного потребления. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 месяцев исправительных работ.