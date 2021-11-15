Житель Мордовии проведет в колонии 15 лет за государственную измену

Житель Республики Мордовия осужден за совершение государственной измены в интересах Украины и террористического акта на объекте железнодорожной инфраструктуры. Как сообщили в Управлении ФСБ России по Чувашской Республике, суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы.

По данным правоохранительных органов, фигурант дела через интернет установил конфиденциальные контакты с украинскими спецслужбами и согласился за вознаграждение совершать террористические акты на российских предприятиях. Отмечается, что по указанию своего украинского куратора в декабре 2022 года осужденный совершил поджоги батарейных шкафов на станции Светотехника-Алатырь в Алатырском районе Чувашии и тяговой подстанции железнодорожного перегона Ялга-Саранск в Мордовии, обеспечивающих безопасность движения поездов.

"Центральный окружной военный суд признал виновным 20-летнего жителя Мордовии в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и государственной измене (ст. 275 УК РФ). Осужденный полностью признал вину, судом ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы", – отметили в УФСБ.

Уточняется, что первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд вынес решение об ограничении его свободы на 1 год и 10 месяцев после отбытия основного наказания.