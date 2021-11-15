Как правильно выбрать накопительный счёт: советы экспертов

Деньги могут приносить прибыль, и самый простой способ получить её — оформление накопительного счёта. Благодаря этому банковскому продукту владелец средств ежемесячно получает проценты и при желании может снять всю сумму или её часть без потери полученного дохода. Контролировать начисления можно в мобильном приложении или Альфа-Онлайн.

Если вы хотите зарабатывать и тратить

Можно оформить накопительный счёт со ставкой до 16% годовых в первые два месяца, для клиентов А-Клуб максимальная ставка — 17% годовых. Есть два варианта накопительного Альфа-Счёта: с начислением процентов на минимальный остаток и с начислением процентов на ежедневный остаток. Тип счёта со способом начисления дохода клиент выбирает в зависимости от своих трат и целей:

С процентами на минимальный остаток за месяц. Этот вариант будет выгоден всем, кто быстрее хочет накопить большую сумму и нечасто тратит отложенные деньги. Доход по такому счёту составит до 17% годовых в зависимости от пакета услуг. В первые два месяца после открытия и пополнения счёта новые клиенты банка получают максимальную ставку 16% годовых (17% у А-Клуба). Далее ставка зависит от суммы покупок за месяц по картам банка и составляет от 4 до 14% годовых; у клиентов А-Клуба и Alfa Only самые высокие доходы.

С процентами на ежедневный остаток. Этот тип накопительного счёта подойдёт клиентам, которые часто тратят, но при этом хотят дополнительно заработать. Здесь максимальный доход — 11% годовых, который фиксируется и рассчитывается каждый день и выплачивается в конце месяца. Размеры ставки и получаемого дохода зависят также от суммы ежемесячных трат по картам банка. Базовая ставка по счёту — 4% годовых. При сумме покупок от 20 000 рублей ставка увеличивается до 10%, а при 100 000 рублей — до 11% годовых.

Открыть накопительный счёт на минимальный остаток можно в рублях и юанях. В китайской валюте ставка для всех клиентов составляет 2%. Для оформления достаточно 1 ₽ или 1 ¥, то есть зарабатывать с помощью банка можно при любой свободной сумме. Доступно и неограниченное пополнение баланса. При выборе начисления на минимальный остаток эксперты советуют снимать деньги после начисления процентов и пополнять сумму в последний календарный день месяца. Накопительный Альфа-Счёт на ежедневный остаток пока можно открыть только в рублях.

Получать доход можно не только с помощью накопительного счёта, но и при использовании дебетовой карты. При оплате картой банк начисляет кэшбэк за покупки. Размер кэшбэка зависит от вида карты и условий обслуживания. Можно получать от 5% за несколько категорий товаров, а также дополнительный процент от партнёров банка.

Сбережения на накопительных счетах, независимо от условий банковского продукта, застрахованы государством. Защита распространяется на основную сумму и проценты, а компенсация может составить 1,4 млн рублей.