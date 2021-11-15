Власти Мордовии намерены ограничить работу "наливаек" в многоэтажках

Жители многоквартирных домов в Мордовии испытывают серьезные неудобства из-за круглосуточной работы питейных заведений, расположенных на первых этажах зданий. Валентина Спирина, возглавляющая совет одного из таких домов, рассказала о проблемах, создаваемых подобными "наливайками": шумные компании посетителей, громкая музыка из припаркованных автомобилей, а также потасовки и драки во дворах.

С 1 апреля вступил в силу федеральный закон, позволяющий регионам устанавливать ограничения по времени продажи алкоголя в заведениях общепита, размещенных в многоквартирных домах. В Мордовии уже прошел круглый стол с участием властей, экспертов, предпринимателей и общественности для выработки соответствующего регионального законопроекта.

Минэкономики республики предложило сократить время работы таких заведений с 23:00 до 09:00 утра. Это поможет снизить количество псевдокафе и псевдобаров, торгующих алкоголем по ночам.

В настоящее время в Мордовии действуют 343 объекта общепита, из которых 122 имеют лицензию на продажу алкогольной продукции. Непосредственно в многоквартирных домах расположены 19 баров и кафе, реализующих крепкий алкоголь. Кроме того, в республике есть заведения, торгующие слабоалкогольными напитками без лицензий.