В Саранске 28 апреля изменят маршруты автобусов и троллейбусов из-за ярмарки

В Саранске 28 апреля будут введены временные изменения в маршруты движения ряда автобусов и троллейбусов. Корректировки связаны с проведением предпасхальной ярмарки в городе.

Как сообщили в городской администрации, автобусы №№ 8, 9 и 15 вместо улицы Ботевградской проследуют по улице Титова и далее по обычным маршрутам. Аналогичные изменения коснутся автобусов №№ 7, 17 и 31. Автобус № 27 при следовании с Химмаша сменит улицу Васенко на улицу Полежаева.

В районе Светотехстрой автобусы №№ 6 и 39 будут курсировать по улице Веселовского. На Юго-Западе троллейбусы №№ 7, 8, 13К, 15 и автобусы №№ 14, 15, 28, 32, 40 проследуют по проспекту 50 лет Октября до улицы Энгельса и обратно по действующим маршрутам. Автобус № 39 направят по улицам Энгельса, Попова, М. Расковой, Ульянова и далее по регулярному пути.

На Химмаше вместо проспекта 70 лет Октября автобусы №№ 1 и 27 поедут по улице Волгоградской и затем по маршруту. Автобусы № 44 будут следовать по улице Гожувской с выходом на Севастопольскую и далее по установленному пути.