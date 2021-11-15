Призывники из Мордовии впервые за 15 лет пополнят ряды пограничных войск

В Мордовии стартовал отправной этап весенней призывной кампании 2024 года. На сборном пункте в Рузаевке состоялись торжественные проводы первой команды новобранцев на службу в Вооруженные Силы РФ. Призывникам была вручена военная форма, а их родителям предоставили возможность напутствовать сыновей перед началом воинской службы.

По словам представителей профильных ведомств, призывники из Мордовии будут направляться во все рода войск. При этом впервые за последние 15 лет жители республики пополнят ряды пограничных войск.

"Сегодня у нас первая команда из 35 человек отправляется служить в сухопутные войска - в мотострелковую бригаду, дислоцированную в новом Ленинградском военном округе", - рассказал военный комиссар Республики Мордовия Игорь Тихомиров.

Напомним, что весенний призыв на военную службу продлится до 15 июля текущего года.