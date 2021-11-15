В Мордовии ветераны и "дети войны" получат праздничные выплаты ко Дню Победы

В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Мордовии проходят торжественные мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате. Более 2600 инвалидов и ветеранов войны, вдов погибших фронтовиков получат праздничные продуктовые наборы и поздравительные открытки от Главы республики Артема Здунова.

Как сообщает региональное Министерство социальной защиты, труда и занятости населения, подарки также будут вручены лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла и другим категориям граждан.

Кроме того, в Мордовии предусмотрена ежегодная денежная выплата в размере 1,5 тысячи рублей для "детей войны" - граждан, родившихся в период с 22 июня 1927 года по 4 сентября 1945 года. Соответствующие выплаты будут произведены до 1 мая 2024 года.

Празднование Дня Победы в республике традиционно проходит с большим размахом в знак глубочайшего уважения к ратному и трудовому подвигу жителей Мордовии в годы Великой Отечественной войны.