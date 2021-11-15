В Саранске маршрутка сбила 14-летнего школьника на пешеходном переходе

В Саранске проводится расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход. Инцидент произошел 25 апреля, около 7:37 утра на улице Косарева.

По предварительным данным, водитель маршрутного микроавтобуса "Газель", следовавшего по маршруту №37, совершил наезд на 14-летнего школьника, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП подросток получил различные травмы и был госпитализирован в одно из лечебных учреждений города для оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего инцидента на дороге.