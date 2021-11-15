Жителям Саранска напоминают о запрете разводить костры

В рамках мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сотрудники администрации Ленинского района Саранска совместно с представителями МЧС по Республике Мордовия осуществляют регулярные объезды частного жилого сектора, гаражных кооперативов, садоводческих товариществ и прибрежных зон водоемов.

В ходе таких рейдов проводятся профилактические беседы с местными жителями, в которых разъясняются правила противопожарной безопасности, недопустимость разведения открытого огня и сжигания мусора на придомовых территориях и в неприспособленных для этого местах. Среди горожан распространяются информационные памятки с подробными инструкциями о правилах обращения с огнем в жилых помещениях.

Кроме того, в Саранске организованы специальные рейды по выявлению и проверке заброшенных жилых строений, в которых могут обитать лица без определенного места жительства. Такие объекты представляют повышенную пожарную опасность.

Городские власти напоминают жителям о необходимости своевременного сообщения о любых возгораниях по телефонам экстренных служб: Единая диспетчерская служба - 24-07-07, МЧС - 112.