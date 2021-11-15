Мордовия входит в число лидеров по доступности бензина в России

Республика Мордовия сохраняет лидирующие позиции среди регионов России по доступности топлива для автовладельцев. Согласно данным аналитического агентства «Промрейтинг», в марте текущего года средняя стоимость бензина в республике составила 52,30 рубля за литр.

Исследования показали, что в большинстве субъектов РФ, а именно в 48 регионах, в отчетный период наблюдалось повышение цен на автомобильное топливо на 0,1% и более. Наиболее значительный рост был зафиксирован в Чеченской Республике, где цены на бензин увеличились на 3,9%. В то же время снижение стоимости бензина произошло лишь в 7 регионах страны, причем самое существенное – в Магаданской области, на 0,9%.

Самые высокие цены на топливо в России отмечены в Сахалинской области (69,95 рубля за литр), Республике Саха (Якутия) (69,30 рубля) и Магаданской области (66,94 рубля). Наиболее доступным бензин оказался в Алтайском крае, где его средняя стоимость составила 49,76 рубля за литр.