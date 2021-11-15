На честной фамилии – в список Forbes

В этом году в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes рекордное число россиян – их количество возросло до 125. Одним из 19 новичков списка стал Шишкарёв – основатель крупнейшего в России транспортно-логистического холдинга «Дело». В отличие от завсегдатаев престижного рейтинга, сделавших свои состояния в 90-е на торговле сырьём и промпредприятиях времён СССР, свою империю он построил «с нуля» сам. Об одном из немногих долларовых миллиардеров России, заработавших своё состояние честным трудом, – в материале «МК».

Бизнесмен поневоле

Практически всё своё детство Сергей Шишкарёв провёл в Новороссийском порту, где его отец работал главным диспетчером. С ранних лет он был погружен в портовую специфику, прекрасно знал, как всё устроено. «Я видел изнутри, что такое порт, как планируется его работа, как формируется бригада для обработки судов, какова очерёдность постановки флота, как функционирует железная дорога», – цитировал Шишкарёва тот же Forbes несколько лет назад. Но по стопам отца Шишкарёв-младший изначально идти не хотел – его привлекала идея служения Отечеству. Поэтому после «срочки» на Северном флоте он поступил в институт Минобороны на факультет западных языков.

В любое другое время Сергея Шишкарёва ждала бы блестящая военная карьера или успех на государственной службе, ведь институт был окончен им с отличием. Однако в 1992 году с дальнейшими перспективами работы на государство было весьма туманно, и Сергей Шишкарёв вернулся в родной Новороссийск, чтобы заняться бизнесом. Там он основывает ООО «Дело» – небольшую экспедиторскую фирму, которая начала оказывать агентские услуги в знакомом ему с детства порту.

Довольно скоро знание портового дела и проявившийся предпринимательский талант сделали компанию будущего миллиардера заметным игроком. Он сумел привлечь в порт новых клиентов, в том числе крупные металлургические компании. И вскоре стал одним из крупных акционеров НМТП – крупнейшего порта страны на Черном море.

Король контейнеров

Сергей Шишкарёв – пионер и амбассадор контейнерных перевозок в России, чей личный вклад в развитие этого транспортного сегмента трудно переоценить. Ещё в середине 90-х его внимание привлекли контейнеры – сегмент, который на тот момент в России мало кого интересовал, но в котором Шишкарёв видел колоссальный потенциал. Используя футбольную терминологию, в этой сфере он был «первым на мяче».

В 2005 году, не найдя взаимопонимания с другими совладельцами Новороссийского порта, Шишкарёв продал свой пакет в НМТП. Почти все вырученные от продажи доли средства он вложил в строительство собственного контейнерного терминала НУТЭП по соседству с бывшими партнёрами. К реализации этой идеи он шёл долгие 10 лет. И не прогадал – спустя всего несколько лет на его причалах обрабатывался каждый второй контейнер в Новороссийске, а сегодня это самый крупный и современный на Черном море терминал, перегрузивший уже 5,5 млн контейнеров, из них более 600 тыс. – только за прошлый год.

НУТЭП стал отправной точкой для строительства целой бизнес-империи. Рядом с ним Шишкарёв строит – опять же буквально в чистом море – новый зерновой терминал. Бурного роста на этом направлении тогда тоже никто не прогнозировал, но основателя «Дела» снова ждал успех. Он вкладывает сначала 1,5 млрд рублей в строительство инфраструктуры, а вскоре экспорт зерна резко пошёл в гору. Спустя 17 лет и более полумиллиарда долларов инвестиций в развитие и расширение КСК – лидер перевалки зерна в Азово-Черноморском бассейне, отгрузивший на экспорт в 2023 году более 8 млн тонн.

К концу нулевых Сергей Шишкарёв – давно уже долларовый мультимиллионер. Однако его имя не мелькает в светской хронике, он не закатывает роскошных вечеринок, не сорит деньгами, не соревнуется в длине яхт, да и вообще не покупает яхты, модные среди российских миллионеров «первой волны». Все заработанные средства он вкладывает обратно, в расширение и модернизацию своего бизнеса.

В 2017 году Шишкарёв покупает у основателей группы Н-Транс крупную долю (30,75%) в «Глобал Портс» – ведущем операторе контейнерных терминалов России с активами на Дальнем Востоке и портах Северо-Запада России. Так он становится равноправным партнёром мирового гиганта – датской Maersk, которая владеет точно таким же пакетом акций «Глобал Портс». А в 2019 году его имя впервые прогремело на всю деловую Россию, когда ГК «Дело» выиграла аукцион по покупке «ТрансКонтейнера», неожиданно для всех обойдя Романа Абрамовича и Владимира Лисина. Покупка крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора подняла «Дело» Шишкарёва в топ транспортных компаний России.

Роман с государством

Сделка по приватизации «ТрансКонтейнера» стала суперудачной для государственного бюджета – Шишкарёв купил компанию более чем за 60 млрд рублей при стартовой цене в 36 млрд рублей. Другие участники не были так щедры, за что и поплатились на аукционе. Но даже для довольно крупного и прибыльного транспортно-логистического холдинга столь внушительная сумма оказалась довольно серьёзным долговым бременем.

Примерно в то же время начались переговоры Шишкарёва и Росатома. Госкорпорация, получив статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СПМ), активно вела работу по созданию логистики под СМП и искала надёжного партнёра, обладающего высокими логистическими компетенциями. Они договорились о сотрудничестве, и Росатом купил 30% акций транспортного холдинга за 30 млрд рублей, а потом досрочно реализовал опцион, доведя долю до 49%.

Вырученные от продажи акций миллиарды Шишкарёв предпочёл не положить на свой банковский счет, а потратить на погашение долга, взятого на покупку «ТрансКонтейнера». То есть вместо того, чтобы разделить долги компании с государством напополам, раз уж оно вошло в долю, Шишкарёв разделил с ним только прибыль. По итогам 2023 года УК «Дело» распределило среди акционеров 36 млрд рублей дивидендов – из которых честная половина отошла Росатому.

Очевидно, что идея служения России, овладевшая умом ещё молодого Шишкарёва, с годами никуда не делась и не сменилась жаждой наживы, как у многих ушедших в бизнес. И эта идея прослеживается через весь его жизненный путь. Например, в бытность депутатом Госдумы он настолько последовательно отстаивал интересы родной ему транспортной отрасли, а не свои, что даже лидер КПРФ Геннадий Зюганов видел в нем министра транспорта в правительстве своей мечты. И это при том, что Шишкарёв на тот момент состоял в партии оппонентов Зюганова из «Единой России». Неудивительно, что, когда ему представилась возможность подставить своё плечо стране, он, не задумываясь, это сделал.

Да, такой гандбол нам нужен

Чуть раньше взлёта на вершины транспортной отрасли Шишкарёв обрёл славу в спортивной сфере, буквально возродив из пепла отечественный гандбол. Фанатом этого вида спорта основатель ГК «Дело» никогда не являлся и с большим сомнением отнёсся к предложению возглавить Федерацию гандбола России, которое поступило от экс-министра транспорта Игоря Левитина (на тот момент – помощника президента, курирующего спорт). Однако, скрепя сердце, не стал его отклонять и с привычной ему энергией взялся за новое дело.

До прихода Сергея Шишкарёва Федерация переживала упадок – денег катастрофически не хватало ни на проведение соревнований, ни на зарплаты тренерам, врачам и другому персоналу. Новый глава ФГР финансовые проблемы решил, увеличил премиальные, и результат не заставил себя ждать. Российские гандболистки на Олимпиаде в Рио-2016 неожиданно для всех взяли золото – таких достижений у них не было до этого 36 (!) лет. Спустя два года команда взяла серебряные медали на Евро-2018, в 2021 году – серебро на Олимпиаде в Токио. Интерес к гандболу с тех пор в стране кратно вырос, а российские сборные в этом виде спорта считаются одними из сильнейших в мире.

По данным нашего источника из окружения миллиардера, на гандбол тот готов тратить просто сумасшедшие деньги, и уже вложил в развитие этого вида спорта порядка 6 млрд рублей. Но дело здесь далеко не только в деньгах.

«Сергей Николаевич – однозначно из категории истинных фанатов спорта. Для Федерации гандбола России – счастье, что он пришёл в нашу игру, старается разобраться в малейших нюансах, уделяет большое внимание регионам. Он заинтересован, чтобы появлялись новые команды и спортсооружения, которые не стыдно показать по ТВ на всю страну», – отмечает легендарный гандболист, олимпийский чемпион-2000, директор СШОР № 9 г. Краснодара Станислав Кулинченко. По его словам, Шишкарёв – не просто меценат с деньгами, а по-настоящему спортивный человек, погруженный в процесс по полной программе и разбирающийся в нем.

Миллиардер новой формации

Весь жизненный путь Сергея Шишкарёва опровергает расхожее выражение «от трудов праведных не нажить палат каменных». Он выбрал не самый простой, но зато хорошо понятный ему и любимый бизнес. И своим примером доказал, что можно стать долларовым миллиардером в России исключительно своим трудом и талантом, как бы избито это ни звучало. От отца, по его словам, ему достались лишь опыт и честная морская фамилия, известная в отрасли по сей день. А в скандальной приватизации и залоговых аукционах он участия не принимал.

Путь в престижный список Forbes занял у Сергея Шишкарёва долгие 30 лет упорного труда, со своими взлётами и падениями, и отказом от одних заветных целей (футбол, военная карьера, госслужба) ради достижения других. Сегодня, в свои 56 лет, основатель ГК «Дело» представляет собой новую формацию российских миллиардеров – тех, кто заработал этот колоссальный капитал сам. Эти люди хорошо знают цену деньгам, и не разбрасываются ими, как это было модно ещё 10–15 лет назад, а направляют их на развитие страны и социальные проекты. В случае с Шишкарёвым это не только поддержка гандбола, но и футбольного клуба «Черноморец» в родном Новороссийске, детского спорта, строительство спортивных объектов и многое другое.

Практически все, что зарабатывает ГК «Дело», Шишкарёв продолжает вкладывать обратно в своё дело. За годы существования холдинга общий объем его инвестиций в транспортную инфраструктуру России превысил уже 145 млрд рублей. Его мечта, которую он не скрывает, – это создание русского Maersk, и с каждым годом он последовательно идёт к её воплощению.

Не исключено, что с увеличением числа таких бизнесменов отношение к предпринимательству в нашей стране начнёт меняться с негативного на уважительное. По словам ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, проблема пока заключается в том, что ярко и выпукло освещаются негативные истории, а вот позитивные моменты, факты о том, кто и сколько вложил в экономику страны, уходят на задний план.

«Я глубоко убеждён в том, что позитивный образ экономики страны во многом определяется позитивным образом отечественного бизнеса. А этого в России пока, к сожалению, нет. Люди должны отдавать себе отчёт: малевать черной краской предпринимателей — значит тормозить экономический рост и социальную отдачу от этого роста», – заключил он.