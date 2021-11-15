ГИБДД Мордовии проверила федеральные трассы на соблюдение норм безопасности

В Республике Мордовия инспекторы ГИБДД провели комплексную проверку состояния федеральных автомобильных трасс. Цель мероприятия – предотвратить дорожно-транспортные происшествия путем анализа аварийности на дорогах.

Сотрудники отдела дорожного надзора Госавтоинспекции МВД по Мордовии совместно с представителями ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного агентства" обследовали федеральные трассы Р-178 "Саранск – Сурское – Ульяновск", Р-158 "Н. Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов" и М-5 "Урал" с подъездом к Саранску.

В ходе проверки оценивалось инженерное обустройство дорог техническими средствами организации движения и их соответствие государственным стандартам безопасности. Обязательное применение этих норм гарантирует безопасность передвижения и соответствие конструктивных элементов трасс транспортно-эксплуатационным показателям согласно ГОСТ Р 50597-2017.

По итогам обследования составлен перечень дополнительных мер по повышению безопасности движения с указанием приоритетов и сроков реализации.

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