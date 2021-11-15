Власти Мордовии запретили посещать леса до 1 мая из-за угрозы пожаров

В связи с сохраняющейся высокой пожарной опасностью в лесах Республики Мордовия Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования ввело временные ограничения на посещение лесных массивов.

На большей территории региона установлены 3 и 4 классы пожароопасности. В целях предотвращения возгораний в лесах с 28 апреля по 1 мая 2024 года включительно запрещено пребывание граждан и въезд транспортных средств во все лесничества республики.

Ведомство призывает жителей неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности: не бросать спички и окурки, не разводить костры, не сжигать мусор и сухую растительность. Нарушителей ждут штрафные санкции по статье 8.32 КоАП РФ.

Сотрудники лесничеств ежедневно патрулируют лесные угодья. Только с 8 по 27 апреля лесопожарная служба Мордовии 14 раз предотвращала переход огня с иных территорий на леса.

При обнаружении возгораний необходимо незамедлительно сообщать в Региональную диспетчерскую службу по тел. 8(8342)23-41-50, Единую дежурно-диспетчерскую службу 112 или по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.