В Мордовии Renault Logan опрокинулся после лобового столкновения с трактором

26 апреля около 13:00 на 9 км автодороги «Саранск — Большие Березники» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием легкового автомобиля. По информации Госавтоинспекции Мордовии, столкнулись Renault Logan и трактор «Беларус». От сильного удара легковушка перевернулась на крышу.

Виновником аварии стал 36-летний водитель Renault, который неправильно выполнил обгон, выехав на встречную полосу движения. В результате лоб в лоб произошло столкновение с трактором.

Предполагаемого виновника ДТП доставили в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь. После лечения мужчину отпустили домой. При этом он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, за что был оштрафован сотрудниками ГИБДД.