В Саранске мотоциклистов госпитализировали после столкновения с Kia Rio

В Октябрьском районе Саранска 26 апреля около 17:30 произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, на улице Невского напротив дома №36 водитель Kia Rio, выезжая со второстепенной дороги, не уступил главную и допустил столкновение с мотоциклом Suzuki SV650S под управлением 24-летнего мужчины.

В результате ДТП мотоциклист и его 21-летняя пассажирка получили различные травмы и были госпитализированы. После оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель легкового автомобиля не имел права управления транспортными средствами.